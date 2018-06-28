HABER

FETÖ şüphelisi Bingöl’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan şüpheli Bingöl’de yakalandı.

FETÖ şüphelisi Bingöl’de yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK’te, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan şüpheli Bingöl’de yakalandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği hakkında araması bulunan, örgüt içinde bölge talebe sorumlusu ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 27 yaşındaki E.B.’yi yakalamak için özel ekip kurdu. Ekipler, E.B.’yi Bingöl’de yakaladı. Gözaltına alınan E.B. Karabük'e getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.B. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta defnedildilerÖldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta defnedildiler
Sulama kanalına düşen Alperen, yaşamını yitirdiSulama kanalına düşen Alperen, yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.