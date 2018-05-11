FETÖ şüphelisi çift, yurt dışına kaçarken otobüste yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturmasında meslek ihraç edilen ve haklarında aranma kararı bulunan öğretmen A.Y.Ç. (31) ile eşi D.Ç. (29), yurt dışına kaçmak için bindikleri yolcu otobüsünde yakalandı.
Malkara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen A.Y.Ç. ile örgütle ilişkili olduğu belirlenen eşi ev kadını D.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yaklaşık 6 aydır aranan çift, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında, yurt dışına gitmek için bindikleri otobüste yakalandı. Götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.Y.Ç. ile eşi D.Ç., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul, peki en ucuz şehri neresi?
Kocasını başka kadınla bastı!! Aldatılan eş intikamını böyle aldı
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum