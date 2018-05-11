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FETÖ şüphelisi çift, yurt dışına kaçarken otobüste yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturmasında meslek ihraç edilen ve haklarında aranma kararı bulunan öğretmen A.Y.Ç.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturmasında meslek ihraç edilen ve haklarında aranma kararı bulunan öğretmen A.Y.Ç. (31) ile eşi D.Ç. (29), yurt dışına kaçmak için bindikleri yolcu otobüsünde yakalandı.
Malkara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen A.Y.Ç. ile örgütle ilişkili olduğu belirlenen eşi ev kadını D.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yaklaşık 6 aydır aranan çift, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında, yurt dışına gitmek için bindikleri otobüste yakalandı. Götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.Y.Ç. ile eşi D.Ç., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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