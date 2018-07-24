HABER

FETÖ şüphelisi, cinsel istismardan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

NİĞDE'de FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D.

FETÖ şüphelisi, cinsel istismardan tutuklandı

Adnan ÇELEBİ/ NİGDE, (DHA)- NİĞDE'de FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D. tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve görevdeyken bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan A.D., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralıİşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Arıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralıArıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Aydan Şener yıllara meydan okuyor!

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.