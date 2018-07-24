FETÖ şüphelisi, cinsel istismardan tutuklandı

Adnan ÇELEBİ/ NİGDE, (DHA)- NİĞDE'de FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D. tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve görevdeyken bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan A.D., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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