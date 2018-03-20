FETÖ şüphelisi dernek yöneticileri adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan derneklerin yöneticisi ve üyesi olmaları nedeniyle gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin kapatılan derneklerinin yöneticisi ve üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ö.A., V.Ş., C.A. ve A.G. adliyeye sevk edildi.

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