FETÖ şüphelisi emekli astsubayın evinden uçaksavar mermisi çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli astsubay Y.B.'nin evinde yapılan aramada, bir uçaksavar mermisi bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Timleri, İncirliova ilçesinde geçen yıl astsubaylıktan emekli olan Y.B.'yi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına aldı. Y.B.'nin evinde yapılan aramada, 5.56 mm çapında 5 mermi, bir uçaksavar mermisi, 23 cd ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Y.B. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Büyük panik! Trabzon Havalimanı kapatıldı
Ünlü spikerlerden taksici-uber kavgasına yorum
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum