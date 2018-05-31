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FETÖ şüphelisi eski binbaşı eşiyle Irak'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, sınırın Irak tarafına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski binbaşı M.K.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, sınırın Irak tarafına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski binbaşı M.K. ve eşi E.K., jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.'nin daha önce İzmir'de tutuklu yargılandığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin Anadağ köyü Yeşilova mezrasında, yasa dışı yollardan Irak tarafına geçmeye çalışan eski binbaşı M.K. ve eşi E.K., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K.'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce İzmir'de tutuklu yargılandığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 30.05.2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasından yasa dışı yollarla Kuzey Irak topraklarına geçmeye çalışan eski askeri personel binbaşı M.K. ile eşi E.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede, eski askeri personel binbaşı M.K.'nin İzmir adli makamlarınca tutuklu yargılanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı anlaşılmıştır. Şahıslar, Derecik Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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