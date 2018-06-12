FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, örgütün kapatılan haber ajansının bölge müdürü ve 2 çalışanı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kapatılan örgüt okulunda öğretmenlik yapan İsmail Küçükkaya tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın Samsun Bölge Müdürü M.A. ile çalışanlar H.A., O. A. ve kapatılan örgüt okulunda öğretmenlik yapan, ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen İsmail Küçükkaya'yı geçen 8 Haziran Cuma günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.A., H.A. ve O.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Küçükkaya tutuklandı.
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