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FETÖ şüphelisi eski pilot yüzbaşı, Nevşehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

 FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski pilot yüzbaşı M.K.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski pilot yüzbaşı M.K. Nevşehir'de yakalandı.
Hacıbektaş Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, bir araçta yapılan kimlik kontrolünde M.K.'nın İstanbul adli makamlarınca arandığı saptandı. FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen, darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen pilot yüzbaşı M.K. gözaltına alındı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) teslim edilen M.K., işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.

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