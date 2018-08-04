FETÖ şüphelisi eski pilot yüzbaşı, Nevşehir'de yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski pilot yüzbaşı M.K. Nevşehir'de yakalandı.

Hacıbektaş Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında, bir araçta yapılan kimlik kontrolünde M.K.'nın İstanbul adli makamlarınca arandığı saptandı. FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen, darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen pilot yüzbaşı M.K. gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) teslim edilen M.K., işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.

