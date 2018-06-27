FETÖ şüphelisi, itirafçı olmaması için tehdit edildiğini öne sürdü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.İ., örgüt aleyhine konuşmaması ve itirafçı olmaması için kendisini, annesi ile kızını öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın şüpheli M.İ., 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, itirafçı oldu. M.İ., emniyetteki ifadesinde, itirafçı olması durumunda annesinin ve kızının öldürüleceği yönünde örgüt üyelerinden tehdit aldığını öne sürdü. Durumu iyi olmadığı için yurtlarda çalıştığını anlatan M.İ., yurtta adını 'Neriman' olarak bildiği bir kadının evine misafirliğe gittiğinde, kendi kotasının dolduğunu söyleyip, interneti açmasını istediğini kaydetti. Kendisinin de eşinin telefonunun internetini açtığını, örgüt mensubu kadının o sırada şifreli haberleşme programı 'ByLock'u bu telefona yüklediğini iddia etti. 'ByLock'un yüklendiğini, telefonu tamire götürdüğünde öğrendiğini öne süren M.İ., olayı anlatmak için karakola gitmek istediğini; ancak 'Neriman' adıyla bildiği kadının kendisini tehdit ettiğini söyledi. Evine, kendisini polis olarak tanıtan bir erkeğin geldiğini kaydeden M.İ., haklarında arama kararı olduğu, evi terk etmeleri gerektiği söylenerek, gözaltına alınması durumunda örgütle ilgili konuşmaması için uyarıldığını ileri sürdü. Bir süre sonra eşiyle birlikte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.İ., hamileliği dolayısıyla geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yatarken, evine gelen polisin oraya da geldiğini ve kendisine "Biz avukatlarla her dosyayı takip ediyoruz. Bu ifaden güzel eğer bunun aksine herhangi bir şey söylersen eşini cezaevinde rahatsız ederiz. Senin de rahatını bozarız. Evdeki ocağın gazını açarız, kızın ve annen ölür" diyerek tehdit edildiği iddiasında bulundu. M.İ., ayrıca örgüt üyesi 'Neriman' kod adlı kişinin polis aracıyla evine bırakıldığına da şahit olduğunu söyledi. M.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

