HABER

FETÖ şüphelisi, itirafçı olmaması için tehdit edildiğini öne sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.İ., örgüt aleyhine konuşmaması ve itirafçı olmaması için kendisini, annesi ile kızını öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.İ., örgüt aleyhine konuşmaması ve itirafçı olmaması için kendisini, annesi ile kızını öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın şüpheli M.İ., 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak, itirafçı oldu. M.İ., emniyetteki ifadesinde, itirafçı olması durumunda annesinin ve kızının öldürüleceği yönünde örgüt üyelerinden tehdit aldığını öne sürdü. Durumu iyi olmadığı için yurtlarda çalıştığını anlatan M.İ., yurtta adını 'Neriman' olarak bildiği bir kadının evine misafirliğe gittiğinde, kendi kotasının dolduğunu söyleyip, interneti açmasını istediğini kaydetti. Kendisinin de eşinin telefonunun internetini açtığını, örgüt mensubu kadının o sırada şifreli haberleşme programı 'ByLock'u bu telefona yüklediğini iddia etti. 'ByLock'un yüklendiğini, telefonu tamire götürdüğünde öğrendiğini öne süren M.İ., olayı anlatmak için karakola gitmek istediğini; ancak 'Neriman' adıyla bildiği kadının kendisini tehdit ettiğini söyledi. Evine, kendisini polis olarak tanıtan bir erkeğin geldiğini kaydeden M.İ., haklarında arama kararı olduğu, evi terk etmeleri gerektiği söylenerek, gözaltına alınması durumunda örgütle ilgili konuşmaması için uyarıldığını ileri sürdü. Bir süre sonra eşiyle birlikte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.İ., hamileliği dolayısıyla geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yatarken, evine gelen polisin oraya da geldiğini ve kendisine "Biz avukatlarla her dosyayı takip ediyoruz. Bu ifaden güzel eğer bunun aksine herhangi bir şey söylersen eşini cezaevinde rahatsız ederiz. Senin de rahatını bozarız. Evdeki ocağın gazını açarız, kızın ve annen ölür" diyerek tehdit edildiği iddiasında bulundu. M.İ., ayrıca örgüt üyesi 'Neriman' kod adlı kişinin polis aracıyla evine bırakıldığına da şahit olduğunu söyledi. M.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (2)Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (2)
Kundaklama girişimi şüphelileri kameradaKundaklama girişimi şüphelileri kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.