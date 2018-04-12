FETÖ şüphelisi, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Karakolu ekipleri, İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki yaptıkları uygulamada durdurduğu araçta, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, plakası belirtilmeyen otomobilde bulunan Y.K.’nin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.