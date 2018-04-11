FETÖ şüphelisi kadına ev hapsi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Semra A.'ya ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Semra A.'yı İlkadım ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Semra A., ev hapsine çarptırıldı.
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