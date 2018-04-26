FETÖ şüphelisi kadına ev hapsi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, örgütün gaybubet evinde eşiyle birlikte yakalanan Gülhan K.'ye, mahkeme, ev hapsi cezası verdi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Soner K. ve eşi Gülhan K.'yi 18 Nisan günü düzenlediği operasyonla Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki gaybubet evinde yakalandı. Evde yapılan aramada Soner K.'ye ait sahte kimlik, Gülhan K.'ye aik sahte ehliyet ile 15 bin 730 euro, 2 bin 700 TL, 6 cep telefonu, 2 tablet ve çeşitli dijital materyaller ele geçirdi.
Örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi idari kadro çalışanı olan Soner K. ve eşi Gülhan K.'nin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gülhan K.'ye çıkartıldığı mahkemece ev hapsi verildi.
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