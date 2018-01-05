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FETÖ şüphelisi noterde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, Fetullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan Ali Öksüz, polis tarafından noterde yakalandı.

'Terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Öksüz, akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Noter'de işlem yaptırdı. Notere gelen polisler, Öksüz'ü gözaltına aldı. Ali Öksüz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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