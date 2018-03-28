FETÖ şüphelisi öğrenci adliyeye sevk edildi

Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı taafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı bylock kullandığı tespit edilen Abant İzze Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi R.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı olan R.T.’yi yaptıkları operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.T. isimli öğrenci sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.