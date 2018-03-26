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FETÖ şüphelisi, polisi aracı ile sürükledi, 20 gün sonra Yunan sınırına 100 metre kala yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polisin ’dur’ ihtarına uymayarak bir polisi aracıyla sürükleyip yaralayan FETÖ şüphelisi iş adamı, Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1.

FETÖ şüphelisi, polisi aracı ile sürükledi, 20 gün sonra Yunan sınırına 100 metre kala yakalandı

Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polisin ’dur’ ihtarına uymayarak bir polisi aracıyla sürükleyip yaralayan FETÖ şüphelisi iş adamı, Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi İsmail Çelik’in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 2 Mart günü şüphelinin OSB’deki iş yerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Çelik’e ’dur’ ihtarında bulundu. Bir polis memuru, aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Çelik’i durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracı ile hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunan sınırına 100 metre kala sahte kimlikle yakalandı
Bu olaydan sonra şüpheli İsmail Çelik, 22 Mart günü Edirne’nin Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro parayla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İsmail Çelik hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından tahkikat sürerken, TEM Şubesinin savcıdan 14 günlük gözaltı süresi talep ettiği öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli İsmail Çelik’in kardeşi Osman Çelik’in de FETÖ’den arandığı, yurt dışına kaçan Osman Çelik’in Bosna Hersek’te saklandığı öğrenildi.

FETÖ şüphelisi, polisi aracı ile sürükledi, 20 gün sonra Yunan sınırına 100 metre kala yakalandı

FETÖ şüphelisi, polisi aracı ile sürükledi, 20 gün sonra Yunan sınırına 100 metre kala yakalandı

FETÖ şüphelisi, polisi aracı ile sürükledi, 20 gün sonra Yunan sınırına 100 metre kala yakalandı

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