FETÖ şüphelisi sağlık personeli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan sağlık personeli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen sağlık personeli H.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan H.K.’nın kaldığı eve operasyon yaparak şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması
Liseli kıza korkunç şantaj!
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum