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FETÖ şüphelisi sağlık personeli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan sağlık personeli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen sağlık personeli H.K.

FETÖ şüphelisi sağlık personeli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan sağlık personeli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen sağlık personeli H.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan H.K.’nın kaldığı eve operasyon yaparak şahsı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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