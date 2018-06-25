FETÖ şüphelisi üsteğmen ile üniversiteli oy kullanmaya gidince yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen İsmail K. ile üniversite öğrencisi Harun G., dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli ve Tekirdağ cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce açığa alınan havacı üsteğmen İsmail K. ile Bilkent Üniversitesi öğrencisi Harun G., dün Eskişehir'de, dün sabah saatlerinde, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanmak üzere gittikleri okullarda gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne götürülen ve 'terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan İsmail K. ve Harun G.'nin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

