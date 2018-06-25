HABER

FETÖ şüphelisi üsteğmen ile üniversiteli oy kullanmaya gidince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen İsmail K.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen İsmail K. ile üniversite öğrencisi Harun G., dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli ve Tekirdağ cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce açığa alınan havacı üsteğmen İsmail K. ile Bilkent Üniversitesi öğrencisi Harun G., dün Eskişehir'de, dün sabah saatlerinde, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanmak üzere gittikleri okullarda gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne götürülen ve 'terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan İsmail K. ve Harun G.'nin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Bursa'da serinlemek için denize giren genç boğulduBursa'da serinlemek için denize giren genç boğuldu
Birlikte yaşadığı kadının eski kocasını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısındaBirlikte yaşadığı kadının eski kocasını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Diğer Haberler
Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.