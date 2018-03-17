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FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi gözaltına alındı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Yüksel P.’yi gözaltına aldı.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Yüksel P.’yi gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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