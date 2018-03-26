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FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, kendisini yakalamaya çalışan polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra ortadan kaybolan İsmail Ç., Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, kendisini yakalamaya çalışan polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra ortadan kaybolan İsmail Ç., Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Kayseri 1. Sulh Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde işyeri sahibi İsmail Ç.'nin yakalanmasına yönelik Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin geçen 3 Mart'ta işyerinin önünde olduğu belirlendi. Bu kapsamda İsmail Ç. görevli polislerin 'dur' ihtarlarına uymayarak otomobiline binerek kaçmak istedi. Bu sırada kendisini durdurmaya çalışan görevli polise çarparak aracının ön kaput bölümüne düşmesine neden olurken, yaklaşık 50 metre bu şekilde devam ettikten sonra başka bir araca çarparak görevli polis memurunu yaralayarak, olay yerinden kaçtı.
Şüpheli İsmail Ç., 22 Mart'ta Edirne'nin Keşan ilçesi Meriç nehri civarında kaçak yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Kayseri'ye getirilen İsmail Ç.'nin sorgusu sürüyor. İsmail Ç.'nin kardeşi Osman Ç.'nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ve şu an kendisinin Bosna Hersek'te saklandığı öğrenildi.

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