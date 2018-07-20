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FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nde kaybolan eşi ve 3 çocuğu aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

ANNE İLE 1 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri'nde botları devrilen ailenin bireylerinin Murat Akçabay, eşi Hatice Akçabay, çocukları Ahmet Esat, Mesut ve Bekir Aras oldukları belirlendi.

FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nde kaybolan eşi ve 3 çocuğu aranıyor (2)

ANNE İLE 1 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU
FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri'nde botları devrilen ailenin bireylerinin Murat Akçabay, eşi Hatice Akçabay, çocukları Ahmet Esat, Mesut ve Bekir Aras oldukları belirlendi. Edirne AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtama çalışmalarında anne Hatice Akçabay ile oğlu Bekir Aras'ın (1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan diğer çocuklar Ahmet Esat ve Mesut Akçabay'ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nde kaybolan eşi ve 3 çocuğu aranıyor (2)FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nde kaybolan eşi ve 3 çocuğu aranıyor (2)

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