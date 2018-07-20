FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nde kaybolan eşi ve 3 çocuğu aranıyor (2)

ANNE İLE 1 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri'nde botları devrilen ailenin bireylerinin Murat Akçabay, eşi Hatice Akçabay, çocukları Ahmet Esat, Mesut ve Bekir Aras oldukları belirlendi. Edirne AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtama çalışmalarında anne Hatice Akçabay ile oğlu Bekir Aras'ın (1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan diğer çocuklar Ahmet Esat ve Mesut Akçabay'ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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