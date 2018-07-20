HABER

FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nde kaybolan eşi ve 3 çocuğu aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan M.A., eşi ve 3 çocuğuyla Yunanistan'a kaçmak isterken bindikleri bot Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında alabora oldu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan M.A., eşi ve 3 çocuğuyla Yunanistan'a kaçmak isterken bindikleri bot Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında alabora oldu. M.A., (36) beraberindeki 5 kişiyle kurtulurken, eşi H.A. (36), çocukları A.E.A, (6), M.A.(4) ve B.A.A.(1), nehirde kayboldu. Anne ve 3 çocuğunu Türkiye ve Yunanistan ekipleri arıyor.
İstanbul 1'nci, 12'nci ve 14'ncü Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından FETÖ/PDY, 'Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve veya yönetme' suçlarından hakkında arama kararı bulunan Hatay Kırıkhan nüfusuna kayıtlı M.A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Yunanistan'a kaçmak için insan tacirleri ile anlaştı. Edirne'ye gelen M.A., Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçmek için eşi, 3 çocuğu, yabancı uyruklu 2 organizatör, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi ile birlikte bota bindi. Edirne'nin Elçili köyü kesiminde Meriç Nehri'ne açılan kaçakları bindiği bot alabora oldu.
FETÖ'den aranan M.A., 2 organizatör ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yüzerek Yunanistan tarafına çıktı. M.A.'nın eşi H.A., çocukları A.E.A., M.A. ve B.A.A., nehrin sularında kayboldu. M.A., geçtiği Yunanistan'dan telefonla Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak, eşi ve çocuklarının Meriç Nehri'nde kaybolduğunu bildirmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile arama, kurtarma çalışması başlatıldı.
Edirne İl AFAD Müdürlüğü'nden botla bir arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir asayiş timi ile Meriç Nehri'nde yapılan arama çalışmalarında henüz kaybolan kişilerin izine rastlanılmadı.
Bu arada Ortak Temas Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine Yunanistan ekipleri de nehirde arama, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Tanker altında kalan kişinin cesedini görüntülemeye çalıştılarTanker altında kalan kişinin cesedini görüntülemeye çalıştılar
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldımİstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.