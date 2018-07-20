FETÖ şüphelisinin Meriç Nehri'nde kaybolan eşi ve 3 çocuğu aranıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- FETÖ/PDY'den hakkında arama kararı bulunan M.A., eşi ve 3 çocuğuyla Yunanistan'a kaçmak isterken bindikleri bot Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında alabora oldu. M.A., (36) beraberindeki 5 kişiyle kurtulurken, eşi H.A. (36), çocukları A.E.A, (6), M.A.(4) ve B.A.A.(1), nehirde kayboldu. Anne ve 3 çocuğunu Türkiye ve Yunanistan ekipleri arıyor.

İstanbul 1'nci, 12'nci ve 14'ncü Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından FETÖ/PDY, 'Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve veya yönetme' suçlarından hakkında arama kararı bulunan Hatay Kırıkhan nüfusuna kayıtlı M.A., eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Yunanistan'a kaçmak için insan tacirleri ile anlaştı. Edirne'ye gelen M.A., Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçmek için eşi, 3 çocuğu, yabancı uyruklu 2 organizatör, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi ile birlikte bota bindi. Edirne'nin Elçili köyü kesiminde Meriç Nehri'ne açılan kaçakları bindiği bot alabora oldu.

FETÖ'den aranan M.A., 2 organizatör ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yüzerek Yunanistan tarafına çıktı. M.A.'nın eşi H.A., çocukları A.E.A., M.A. ve B.A.A., nehrin sularında kayboldu. M.A., geçtiği Yunanistan'dan telefonla Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak, eşi ve çocuklarının Meriç Nehri'nde kaybolduğunu bildirmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile arama, kurtarma çalışması başlatıldı.

Edirne İl AFAD Müdürlüğü'nden botla bir arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir asayiş timi ile Meriç Nehri'nde yapılan arama çalışmalarında henüz kaybolan kişilerin izine rastlanılmadı.

Bu arada Ortak Temas Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine Yunanistan ekipleri de nehirde arama, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

