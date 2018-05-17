HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ TSK yapılanması operasyonunda 46 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 kişi tutuklandı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 211’i muvazzaf olmak üzere toplam 300 örgüt mensubu askerin yakalanması için, 11 Mayıs 2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şimdiye 211 kişi yakalanırken polisteki işlemleri biten 53 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen 53 şüpheliden 46’sı tutuklandı.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Motosikletle sulama kanaletine düşen Suriyeli 2 kişi öldüMotosikletle sulama kanaletine düşen Suriyeli 2 kişi öldü
Çiftçi, yıldırım düşmesi sonucu öldüÇiftçi, yıldırım düşmesi sonucu öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Manisa'da lise öğrencisini inşaata götürüp tecavüz eden şahıs için karar verildi

Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Gaziantep'te büyük facia! TIR'lar kafa kafaya çarpıştı: Enkazı görenin aklı durdu

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.