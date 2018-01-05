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FETÖ tutuklusu eşini ziyarete gitti, aynı suçtan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan eşi H.T.'yi ziyarete gelen H.T. adlı kadın da aynı suçtan arama kaydının bulunması üzerine gözaltına alındı.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan H.T.'yi ziyarete gelen eşi H.T.'nin, cezaevi idaresince yapılan UYAP sorgulamasında, Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan H.T., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir gün önce de 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan eşi S.S.'yi ziyarete gelen S.S., Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan arandığı tespit edilerek, gözaltına alınmıştı.

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