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FETÖ üyelerine maddi yardım yapan 4 kişi gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST Kayseri'de, FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla cezaevinde olanlara maddi yardımda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheliden L.T.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST
Kayseri'de, FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla cezaevinde olanlara maddi yardımda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheliden L.T. ve A.S. nöbetçi mahkemede tutuklanırken, H.M.T ve S.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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