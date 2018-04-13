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FETÖ üyelerine şok baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Bodrum’dan Yunan adalarına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri kıskıvrak yakalandı.

Bodrum’dan Yunan adalarına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri kıskıvrak yakalandı. Örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu öğrenilen 14 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın İstanköy Adası’na kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen ve yapılan operasyonla yakalanan 14 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliğini tarafında kıskıvrak yakalanmıştı. İçlerinde 1 bürokratın da bulunduğu 14 kişi yapılan sorgularının ardından Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Kaçmalarına saatler kala yakalandılar
Emniyet müdürlüğünün yaptığı operasyonun ardından kaçmalarına saatler kala yakalandıkları öğrenilen 14 kişinin içerisinde kamudan ihraç olan Dışişleri görevli 1 bürokrat, 2 asker, 3 doktor, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün de bulunduğu öğrenildi. Toplam 14 FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin içlerinde örgütün üst düzey yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.
Yakalananların, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcıları olduğu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıklarından, Üsteğmen iken kamudan ihraç oldukları öğrenildi.

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