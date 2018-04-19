FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran iki şahıs tutuklandı

Ardahan’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerinin Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısını kullanarak yasa dışı yollardan geçişini sağlayan bir gümrük memuru tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen kişilerin yurtdışına kaçmalarına yardım eden Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında görevli gümrük memuru S.A ile yurtdışına kaçmak isteyenleri S.A ile tanıştıran Y.E.A., “rüşvet ve FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlarından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve rüşvet" suçundan tutuklandı.
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