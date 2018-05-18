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FETÖ üyelerinin 'numara şifreleme' oyunu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'nda 'imamlık' yapan 'Emin' kod adlı E.A., cep telefonuna örgüt üyelerinin numarasını kaydederken, şifreleme yaptığını söyledi.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'nda 'imamlık' yapan 'Emin' kod adlı E.A., cep telefonuna örgüt üyelerinin numarasını kaydederken, şifreleme yaptığını söyledi. E.A., "Bakacağım askeri personelin telefon numaralarını aldım. '2526' biten numarayı '2625' olarak kaydettim. Numaraları şifrelememi 'Salim' kod adlı H.N. söyledi; ancak şifreleme şeklini bana bırakmıştı" dedi.
Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin 'hava astsubay yapılanması'ndaki askerlerin itirafçı olmasıyla deşifre edilen 'mahrem imam' E.A. da itirafçı oldu. 'Emin' kod adlı E.A.'nın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 22,5 yıldan 37,5 yıla kadar hapsi istendi ve 'etkin pişmanlık' kapsamında cezasında indirim yapılması talep edildi. 16 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan ve 15 gün cezaevinden kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen E.A., örgütte 'müdür yardımcısı' konumundaki 'Salim' kod adlı H.N.'nin kendisini havacı ve bekar askeri personelle tanıştırdığını söyledi.
'SON 4 RAKAMIN YERLERİNİ DEĞİŞTİRDİM'
Tanışma sonrası H.N.'nin evinde buluştuklarını dile getiren E.A., cep telefonuna numara kaydederken, şifreleme yaptıklarını söyledi. H.N.'nin, kendisini, bakacağı askeri personelle tanıştırdığını ve telefon numaraları aldığını aktaran E.A., bu numaraları cep telefonuna kaydederken, son 4 rakamının yerlerini değiştirdiğini anlattı. E.A., şunları söyledi:
"Bakacağım askeri personelle tanıştırdı ve telefon numaraları aldım. Kendi cep telefonuma kaydettim. Daha sonra kendi telefonumda almış olduğum numaraların son 4 rakamının yerlerini değiştirdim. Yani '2526' biten numarayı '2625' olarak kaydettim. Numaraları şifrelememi H.N. söyledi; ancak şifreleme şeklini bana bırakmıştı. Bana N.D., A.K. ve S. isimli Samsunlu astsubaylarla grup oluşturdu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra H.N. evime astsubaylar F.K. ve O.K.’yi getirdi. Bana bu şahıslarla da bir grup oluşturmamı ve diğer grupla tanıştırmamam gerektiğini söyledi. Böylece 2 grubum oluştu. Bundan sonra bu şahısların kendi oturdukları bekar evinde ve kendi evimde toplantılar yapmaya başladık. İlk toplantıyı 2014 yılının Ekim ayında kendi evimde yaptım. 2 gruba da ayrı ayrı zamanlarda toplantı ayarladım. Toplantılara arada H.N. de gelirdi. Toplantılarda genel olarak Kur'an, 'Risale-i Nur' kitapları okutur; arada Fethullah Gülen’e ait sohbet videoları izletirdim. Kendilerine birliklerin bulundukları dönemde ima ile namaz kılmalarını, kendilerini belli etmemelerini, Ramazan oruçlarında 2- 3 gün oruç tutmuyor görünmek amaçlı oruçlarını tutmamalarını H.N.'nin talimatı ile öğrencilere ilettim."

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