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FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan avukat: Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 12:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan yargılandığı mahkemede 12 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Mehmet Canpolat, sanık sandalyesini göstererek, mahkeme heyetine 'Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz" dedi.

Adıyaman'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan avukatlar Mehmet Canpolat ve Cüneyt Göğüş'ün yargılanmasına devam edildi. Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Canpolat'a 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Cezayı yarısı oranında artıran heyet, sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Diğer sanık Cüneyt Göğüş'ün ise aynı suçtan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi; ancak ceza yine yarısı oranında artırılıp, 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Öte yandan mahkemenin kararının yüzlerine okuduğu sanıklardan Mehmet Canpolat, bulunduğu sanık sandalyesini mahkeme heyetine göstererek, "Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz" dedi.

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