FETÖ üyesi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı

Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup olduğu öne sürülen bir kadın yakalandı.
Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir kadını denetimler sonucu yakaladı. Hakkında yakalama kararı bulunan kadının diş teknisyeni Büşra Ö. (24) olduğu öğrenildi.
Öte yandan Büşra Ö., soruşturmanın devam ettiği Ankara’ya gönderilecek.
ABD'de okula saldırı!
Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti
İran sınırında korkunç görüntü
Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum