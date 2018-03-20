FETÖ üyesi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı

Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup olduğu öne sürülen bir kadın yakalandı.

Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir kadını denetimler sonucu yakaladı. Hakkında yakalama kararı bulunan kadının diş teknisyeni Büşra Ö. (24) olduğu öğrenildi.

Öte yandan Büşra Ö., soruşturmanın devam ettiği Ankara’ya gönderilecek.