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FETÖ üyesinin telefonu, inşaat temelinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, yakalanan  Murat Y.'nin polisleri görünce pencereden inşaat temeline attığı cep telefonu, tahliye edilen tonlarca suyun ardından çamurun içinden çıkarıldı.

FETÖ üyesinin telefonu, inşaat temelinde bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, yakalanan Murat Y.'nin polisleri görünce pencereden inşaat temeline attığı cep telefonu, tahliye edilen tonlarca suyun ardından çamurun içinden çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde örgütün 'gaybubet' evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan baskında, örgütte 'Bahveçavan' kod adını kullanan Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istedikleri öne sürüldü. Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat hediye ettiği öne sürüldü. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı.
CEP TELEFONU BULUNDU
Ekipler, eve operasyon düzenlediği sırada ise bir kişinin pencereden yan taraftaki bir bölümü su dolu inşaat temeline bir şey attığını fark etti. Beledeyi ekiplerinden yardım isteyen polis, getirilen pompa ile temelde biriken tonlarca suyu tahliye etti. Çamur kaplı zemine inen polis cep telefonunu buldu. Yapılan kriminal araştırmada ise cep telefonunun üzerinden Murat Y,'nin parmak izi bulundu. Şüpheli sorgusunda, "Cep telefonu bana ait değil, evde elim değmiş olabilir" dedi. Polis ise ele geçirilen telefonun, ABD'den gönderildiği üzerinde duruyor.

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