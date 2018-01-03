HABER

FETÖ ve PKK şüphesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi H.P. ile PKK terör örgütü üyeleri E.D. ve R.O. askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut kartalları', Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki 1'nci derece askeri yasak bölgede 3 şüpheli yakaladı. Yunanistan'a geçmek isteyen şüphelilerle ilgili yapılan incelemede E.D. ve R.O.'nun terör örgütü PKK üyesi olduğu, H.P. hakkında ise, FETÖ/PDY soruşturması olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden E.D.'nin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 şüpheli sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.