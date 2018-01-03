FETÖ ve PKK şüphesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi H.P. ile PKK terör örgütü üyeleri E.D. ve R.O. askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut kartalları', Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki 1'nci derece askeri yasak bölgede 3 şüpheli yakaladı. Yunanistan'a geçmek isteyen şüphelilerle ilgili yapılan incelemede E.D. ve R.O.'nun terör örgütü PKK üyesi olduğu, H.P. hakkında ise, FETÖ/PDY soruşturması olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden E.D.'nin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 şüpheli sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.