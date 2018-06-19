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FETÖ yalanıyla 511 Almanı 7 milyon euro dolandıran 11 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla telefonla aradıkları 511 Alman vatandaşını FETÖ yalanıyla dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla telefonla aradıkları 511 Alman vatandaşını FETÖ yalanıyla dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 milyon euro vurgun yaptıkları tespit edildi. Alman polissinin istihbaratı üzerine harekete geçen, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu ülkenin vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Almanya'nın Bavyera eyaletinden gelen 3 polis de Türk polisi ile birlikte çalıştı. Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Almanya doğumlu olan ve Almancayı ana dili gibi konuşan şüphelilerin, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla X-Line adlı program üzerinden yaşlıları aradığı kaydedildi. Kendilerini Alman polisi gibi tanıtan şüphelilerin, müştekilere, "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutuklamanızı kaldırmanız için bize 12 bin 500 euro vermeniz gerekiyor" dedikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, inandırıcı olmak için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanmış gibi gösterilen sahte müzekkereleri de kargoyla müştekilerin evlerine gönderdikleri belirtildi. Almanya’daki örgüt üyesi 2 kişinin de polis gibi müştekilerin evine gidip parayı elden aldıkları kaydedildi. Şüphelilerin bu şekilde 511 Almanı 7 milyon euro dolandırdıkları ifade edildi. Gözaltına alınanlar arasında örgüt elebaşları Y.I. (35), F.K. (34) ve Ö.Y. (34) ile Alman vatandaşı Ester Daniela D.'nin de yer aldığı kaydedildi. Antalya'da lüks bir hayat sürdükleri belirtilen şüphelilerin, Almanya'da çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla sınır dışı edildiği belirtildi.

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