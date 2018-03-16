FETÖ yöneticisi karı-koca tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, FETÖ'ye bağlı okul ve yurtlarda çalışan ve örgütün yöneticisi oldukları iddia edilen A.E ve B.E Balıkesir'de yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'da örgüte bağlı okullarda çalışan ve Bylock kullandıkları belirlenen örgütün yöneticisi A.E. ve karısı B.E.'nin Balıkesir'in Edremit ilçesinde saklandıklarını tespit etti. Polis, karı-kocayı belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüpheli karı-koca işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
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