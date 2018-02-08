FETÖ zanlısı yangın merdiveninden kaçarken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis müdürü Samsun’da yakalandı. Yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, SESBİS ile Trabzon’a bağlantı yapılamayınca Samsun Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü iken meslekten ihraç edildiği öğrenilen 4. sınıf emniyet müdürü M.D. (43) hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, M.D.’nin Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Polis zanlının bulunduğu eve operasyon düzenledi. Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı iddia edilen M.D., yakalanarak gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen M.D.’nin ayrıca Hakkari polisi tarafından da iki ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. FETÖ’den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon Adliyesine bağlantı yapılamayınca M.D. Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülüp burada Trabzon’a götürülmek üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.