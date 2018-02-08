HABER

FETÖ zanlısı yangın merdiveninden kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis müdürü Samsun’da yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis müdürü Samsun’da yakalandı. Yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, SESBİS ile Trabzon’a bağlantı yapılamayınca Samsun Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü iken meslekten ihraç edildiği öğrenilen 4. sınıf emniyet müdürü M.D. (43) hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, M.D.’nin Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Polis zanlının bulunduğu eve operasyon düzenledi. Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı iddia edilen M.D., yakalanarak gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen M.D.’nin ayrıca Hakkari polisi tarafından da iki ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. FETÖ’den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon Adliyesine bağlantı yapılamayınca M.D. Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülüp burada Trabzon’a götürülmek üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Bir gecede 14 aracın lastiği kesen 3 kişi, yakalandı

Bir gecede 14 aracın lastiği kesen 3 kişi, yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.