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FETÖ’cü aile Yunanistan sınırında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:56 | Son Güncelleme

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.Birinci Derece Askeri Yasak Bölgede İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1’nci Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç Nehri kenarında yapılan operasyonda Z.K.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.
Birinci Derece Askeri Yasak Bölgede İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1’nci Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç Nehri kenarında yapılan operasyonda Z.K. (47), eşi Z.K. (47) ve kızı Ş.K. (24) yakalanırken, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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