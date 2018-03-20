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FETÖ'cü eski generale ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nde, 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki darbecilere destek olmak için çıkış hazırlığında olduğu belirlenen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 55'inci Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde, 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki darbecilere destek olmak için çıkış hazırlığında olduğu belirlenen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 55'inci Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, aynı davada 6 sanığı ömür boyu, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davanın karar duruşmasına, aralarında TSK'dan ihraç edilen 55'inci Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Bekir Koçak'ın da bulunduğu 8 sanık, aileleri ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, son sözlerin ardından sanıklardan Bekir Koçak'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verildiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, aynı suçtan Murat Erdoğan, Efendi Haspolat, Şeref Taş, İlker Birel, Gökhan Bayniş ve İbrahim Bilgiçataç'ı da ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Mehmet Metin Omur ise 'emre itaatsizlik' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirdiği süre göze alınarak tahliyesine karar verildi.

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