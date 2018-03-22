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FETÖ’cü eski öğretmene 12 yıl 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’da görülen FETÖ/PDY davasında, örgüt üyesi eski öğretmene 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.Adıyaman 2.

Adıyaman’da görülen FETÖ/PDY davasında, örgüt üyesi eski öğretmene 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan tutuklu sanık eski öğretmen İbrahim Aydoğan hakkında karar verildi. Sanığın, örgütünün ‘mahrem imamı’ olduğu, kod adı kullanarak örgütte faaliyet yürüttüğü ve örgütün gizli yazışma programı ByLock kullandığı savcılık iddianamesinde yer aldı. Sanık kendisine yönelen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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