FETÖ’cü iş adamlarının duruşmasında iki ev hapsi ve 3 tahliye

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17’si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı. 4 gün süren duruşmanın sonunda, sanıklar ve avukatları, tahliye ve tedbir kararlarıyla alakalı taleplerini mahkemeye sundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklardan Ali Yaprak’ın tahliyesine, öte yandan Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın dinlenmesine gerek olmadığına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından tutuklu sanık Ali Yaprak’ın 50 bin lira kefaletle adli kontrol şartı konularak serbest bırakılmasına, sanıklardan Mustafa Celal Eğretli ve kapatılan FETÖ’ye ait Orhangazi Üniversitesi Rektörü Recep İleri’nin ev hapsi verilerek tahliyelerine, ayrıca BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın şahit olarak dinlenmesine karar verdi.