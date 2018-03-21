HABER

FETÖ’cü işadamlarının cezaları belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün işadamları yapılanması kapsamında yargılanan 6 kişi hakkında mahkeme kararını verdi.FETÖ/PDY’nin işadamları yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Adıyaman 2.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün işadamları yapılanması kapsamında yargılanan 6 kişi hakkında mahkeme kararını verdi.
FETÖ/PDY’nin işadamları yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanıklar Hasan D., Said F., İsmail S. ve Hacı Yavuz K. ile tutuksuz sanıklar Zeynal Y. ve Hasan S. ile ilgili karar verildi.
Yargılamanın 7. duruşmasında iddia makamı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanıklar ise beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti sanıklardan Hasan D.’nin, ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Sanık Hacı Yavuz K.’nın, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Sanık İsmail S.’nin, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Sanık Zeynal Y.’nin, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Sanık Said F.’nin ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Sanık Hasan S.’nin ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk ve gözaltı süresi göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi.
Yargılanan sanıkların yurt dışına çıkış yasağının sürdüğü öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.