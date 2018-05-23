FETÖ'cü pilotların da yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'da birçok kurumu bombalayıp, darbeye karşı gelen vatandaşların üzerine ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 151 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için ise 4 ile 29'ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istedi. 6 sanığın 22.5 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen 21 sanığın beraatını istedi. Savcı firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.
29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var.
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!
Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Bilim insanları bu kareyi açıklayamıyor! Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum