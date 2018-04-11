HABER

FETÖ'cüler ankesörlü telefonlardan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 21 kentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, bazıları muvazzaf asker, 40 şüphelinin çoğunluğunun ankesörlü telefonlardan görüşme yaptığı belirlendi.

FETÖ'cüler ankesörlü telefonlardan yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 21 kentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, bazıları muvazzaf asker, 40 şüphelinin çoğunluğunun ankesörlü telefonlardan görüşme yaptığı belirlendi.
Adana polisi, İncirlik Hava Üssü başta olmak üzere kentteki kritik askeri birliklerde görev yaptıktan sonra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir ve Afyon gibi kentlere atamaları gerçekleştirilen ve FETÖ'cü olduğu belirlenen 40 kişi'den 3'ünün meslekten ihraç edildiğini, 3'ünün ise istifa ederek başka kurumlara geçtiğini saptadı. Şüphelilerden 20’sinin jandarma, 12’sinin havacı, 6’sınin denizci, 2’sinin de istihbaratçı olduğu, ordu içerisinde de 2’sinin teğmen, 7’sinin uzman çavuş, 31’inin de astsubay olarak görev yaptıkları tespit edildi.
BÜFEDEN GÖRÜŞMÜŞLER
Polis, askeriye içerisindeki kripto FETÖ’cüleri belirlemek için kentteki ankesörlü ve büfelerdeki ücretli konuşulan telefonları incelemeye aldı. Örgütün asker yapılanmasının, ByLock ve diğer iletişim araçlarını kullanmadığı için bu telefonlardan haberleştikleri ortaya çıktı. Her 4 FETÖ'cüden bir mahrem imamın sorumlu olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin büfelerden görüşerek buluşma noktaları belirledikleri ve bu noktalarda yüz yüze görüşmeler yaptıklarını saptadı. Polis, büfelerden görüşen FETÖ şüphelisi 40 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanırken, bir şüpheli ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
MÜLAKATTA GİZLİ CEVAP
Şüphelilerin sorgularında, deneme sınavlarında yüksek puanlar alan maddi durumu yetersiz çocukları küçük yaşta örgüte kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğü de ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün ağına düşürdüğü küçük yaştaki çocuklara evlerde özel ders verdikleri ve yatkınlıklarına göre sınıflandırdıktan sonra asker olmak isteyenlere mülakatta verecekleri cevapları öğrettikleri belirtildi. Askeri liselere yönlendirilen çocuklara, 'Senin ağabeyin var mı?' sorusuna 'Evet benim öz bir ağabeyim var' yanıtı vermeleri söylenerek, mülakata giren FETÖ'cü olmayan kişilerin de hoşuna gidebilecek cümlelerle, şifreli konuşmalar yaptırdıkları tespit edildi.
Örgüt içerisinde yer alan FETÖ'cü askerlere deşifre olmamaları yönünde talimatlar verildiği, bu talimatlara göre, örgüte ait gazete ve dergilere abonelik yapılmaması, bekâr olan kişilerden 2-3 kişiyle birliktelik yaşamaları, eğlence mekânlarına gitmeleri ve kendilerine 'hovarda' görünümü vermeleri istendiği belirlendi.
TESLİM OLDU, İTİRAFLARDA BULUNDU
Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda adı geçmeyen, örgütle henüz bağlantısı tespit edilemeyen ve TSK içinde ‘astsubay’ olarak görev yapan M.E. adlı bir muvazzaf askerin de Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelip, "Ben bu örgüte hizmet ettim, itirafta bulunmak istiyorum" diyerek teslim olduğu ve itiraflarda bulunduğu öğrenildi. M.E.’nin, eşiyle örgütün yönlendirmesiyle ‘katalog evlilik’ yaptığını itiraf ettiği ve bazı önemli isimleri verdiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'cüler ankesörlü telefonlardan yakalandıFETÖ'cüler ankesörlü telefonlardan yakalandıFETÖ'cüler ankesörlü telefonlardan yakalandıFETÖ'cüler ankesörlü telefonlardan yakalandı

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
Sokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyorSokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyor
Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeniValilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

İlginizi Çekebilir

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.