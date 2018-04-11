FETÖ'cüler ankesörlü telefonlardan yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 21 kentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, bazıları muvazzaf asker, 40 şüphelinin çoğunluğunun ankesörlü telefonlardan görüşme yaptığı belirlendi. Adana polisi, İncirlik Hava Üssü başta olmak üzere kentteki kritik askeri birliklerde görev yaptıktan sonra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir ve Afyon gibi kentlere atamaları gerçekleştirilen ve FETÖ'cü olduğu belirlenen 40 kişi'den 3'ünün meslekten ihraç edildiğini, 3'ünün ise istifa ederek başka kurumlara geçtiğini saptadı. Şüphelilerden 20’sinin jandarma, 12’sinin havacı, 6’sınin denizci, 2’sinin de istihbaratçı olduğu, ordu içerisinde de 2’sinin teğmen, 7’sinin uzman çavuş, 31’inin de astsubay olarak görev yaptıkları tespit edildi. BÜFEDEN GÖRÜŞMÜŞLER Polis, askeriye içerisindeki kripto FETÖ’cüleri belirlemek için kentteki ankesörlü ve büfelerdeki ücretli konuşulan telefonları incelemeye aldı. Örgütün asker yapılanmasının, ByLock ve diğer iletişim araçlarını kullanmadığı için bu telefonlardan haberleştikleri ortaya çıktı. Her 4 FETÖ'cüden bir mahrem imamın sorumlu olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin büfelerden görüşerek buluşma noktaları belirledikleri ve bu noktalarda yüz yüze görüşmeler yaptıklarını saptadı. Polis, büfelerden görüşen FETÖ şüphelisi 40 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanırken, bir şüpheli ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. MÜLAKATTA GİZLİ CEVAP Şüphelilerin sorgularında, deneme sınavlarında yüksek puanlar alan maddi durumu yetersiz çocukları küçük yaşta örgüte kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğü de ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün ağına düşürdüğü küçük yaştaki çocuklara evlerde özel ders verdikleri ve yatkınlıklarına göre sınıflandırdıktan sonra asker olmak isteyenlere mülakatta verecekleri cevapları öğrettikleri belirtildi. Askeri liselere yönlendirilen çocuklara, 'Senin ağabeyin var mı?' sorusuna 'Evet benim öz bir ağabeyim var' yanıtı vermeleri söylenerek, mülakata giren FETÖ'cü olmayan kişilerin de hoşuna gidebilecek cümlelerle, şifreli konuşmalar yaptırdıkları tespit edildi. Örgüt içerisinde yer alan FETÖ'cü askerlere deşifre olmamaları yönünde talimatlar verildiği, bu talimatlara göre, örgüte ait gazete ve dergilere abonelik yapılmaması, bekâr olan kişilerden 2-3 kişiyle birliktelik yaşamaları, eğlence mekânlarına gitmeleri ve kendilerine 'hovarda' görünümü vermeleri istendiği belirlendi. TESLİM OLDU, İTİRAFLARDA BULUNDU Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda adı geçmeyen, örgütle henüz bağlantısı tespit edilemeyen ve TSK içinde ‘astsubay’ olarak görev yapan M.E. adlı bir muvazzaf askerin de Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelip, "Ben bu örgüte hizmet ettim, itirafta bulunmak istiyorum" diyerek teslim olduğu ve itiraflarda bulunduğu öğrenildi. M.E.’nin, eşiyle örgütün yönlendirmesiyle ‘katalog evlilik’ yaptığını itiraf ettiği ve bazı önemli isimleri verdiği öğrenildi.