FETÖ’cüler, ’pirinç tarlasında’ yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan sınırına yakın Sarcaali köyünde pirinç tarlası içerisinde FETÖ şüphelisi 8 şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan ve ByLock kullanıcısı F.A.(35), ByLock kaydı bulunan ve öğretmenken ihraç edilen, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan E.A.(32), ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan T.E.(34), SGK’da memurken ihraç edilen ve ByLock kaydı bulunan ayrıca ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan A.Ö.(33), ByLock kaydı bulunan ve ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan A.C.B.(29), kapatılan bir yurdun eski müdürü olan, ByLoCk kaydı bulunan ve ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan S.B.(30), kayıp şahıs olarak aranan M.D. (30) ve suç ve arama kaydı bulunmayan M.D. (26), çeltik tarlası içerisinde yakalanarak, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheli M.D., adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şahısların soruşturması sürüyor.