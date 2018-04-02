FETÖ’cüler sahte kimlikle Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki ayrı araçta yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Tekirdağ istikametinden İpsala istikametine seyreden aracı Keşan yakınlarında durdurdu. Ekipler, araçtaki 2 kişinin kimliklerinin sahte olduğunu ve yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Yapılan sorgulama sonucunda şüphelilerin haklarında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri bulunan N.E. ve “silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma” suçundan İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde firari olduğu kaydı bulunan M.S.E. oldukları belirlendi. N.E. ile M.S.E. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Polis ekiplerinin Keşan-İpsala karayolunda durdurduğu bir başka araçta ise yine yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen bir FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Yapılan incelemede polise verdiği kimliğin sahte olduğu tespit edilen M.E. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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