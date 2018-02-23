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FETÖ'den 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:50 | Son Güncelleme

ANTALYA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'den 23 gözaltı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 17'si kadın, 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla Antalya kent merkezi, Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Elmalı ve Serik ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta'da 23 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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FETÖ'den 23 gözaltı

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