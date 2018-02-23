FETÖ'den 23 gözaltı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 17'si kadın, 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla Antalya kent merkezi, Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Elmalı ve Serik ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta'da 23 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması
Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi
Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum