FETÖ’den 23 kişi gözaltına alındı

Yozgat merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde sorgularının devam ettiği öğrenildi. Ayrıca haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.