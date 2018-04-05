FETÖ’den 23 kişi gözaltına alındı

Yozgat merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde sorgularının devam ettiği öğrenildi. Ayrıca haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum