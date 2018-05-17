FETÖ'den '24 Haziran'dan sonra her şey düzelecek' vaadi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 şüphelinin, örgütü İzmir'de tekrar etkin kılmak için faaliyetlerde bulundukları ve 24 Haziran'dan sonrası için "Her şey düzelecek" vaadiyle örgüte para topladıkları belirtildi.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 118 gaybubet evi tespit edildi. Yapılan takipte, evlerde halen 3 ayrı gurubun FETÖ/PDY için çalışmalar yürüttüğü belirlendi. Bu evlerde, Türkiye genelinde sözde yöneticilik görevi üstlenmiş örgüt mensuplarının, yakalanmamak için bölge değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine yine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, gaybubet evlerinin kiralarını ödedikleri ve örgüt içerisinde 'bugünler geçecek' algısı ile birbirlerini motive etmeye çalıştıkları saptandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 6 Mayıs'ta, Buca, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Aralarında örgütün sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mahrem imamlarının da bulunduğu 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan polis memuru S.İ.'nin, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışırken görevinden ihraç edildiği belirlendi. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan ve insan kaçakçılarıyla irtibata geçen S.İ.'nin, Mali Şube ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında telefon dinlemesine takıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce örgüte ait okullarda öğretmenlik yapan 'İzmir il imamı' M.K.'nin yanı sıra Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Trabzon ve Karadeniz sözde bölge imamlarının bulunduğu da öğrenildi. Ayrıca 'mahrem polis- asker ağabeyler' de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

YENİ HABERLEŞME UYGULAMASI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerini devam ettirdiği belirlendi. Örgüte yakın olan kişilerin, çocuklarını cuma günleri örgüt evlerine teslim ettiği, bu çocukların da pazartesi günü sabah namazına kadar örgüte ait hücre evlerinde eğitim gördüğü ve tekrar evlerine bırakıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında örgüt üyelerinin pencereden attıkları telefonlara da el koyuldu. Telefonlar, incelemek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan ilk kontrollerde ise örgüt üyelerinin yeni geliştirdiği 'Falcon' isimli haberleşme uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

SEÇİMİ KULLANARAK PARA TOPLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ifadesinde, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla 24 Haziran'da yapılacak seçimleri kullandıkları belirterek, "Para toplamak amacıyla '24 Haziran'dan sonra her şey düzelecek. Sizden son kez para istiyoruz. Herkes serbest kalacak' şeklinde söylemlerde bulunuyorduk" dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda yapılan araştırmada örgüt üyeleri arasındaki gizli görüşmelerde 'küçük bölgeci' olarak adlandırılan örgüt üyesinin topladığı para miktarlarının yer aldığı liste de ele geçirildi. Ramazan ayını da kullanan örgüt üyelerinin 'fitre' adı altında 269 bin lira topladıklarının görüldüğü liste de ele geçirildi.

HALKA AÇIK YERLERDE İLEŞİTİM KURULMUŞ

Operasyonun yapıldığı evlerdeki birçok zanlının telefonlarını sokağa atması üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, örgüt üyelerinin yeni haberleşme sistemi 'Falcon'u ortaya çıkardı. Şüphelilerin ifadelerinden, örgüt üyelerinin kullandıkları akıllı telefonlarında simkart taşımadıkları ve halka açık alanlardaki 'wifi' bağlantılarıyla interneti kullanarak birbirleriyle iletişime geçtikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 73 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Bu 42 şüpheliden 27'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişinin ise dosyaları ayrılıp, haklarında soruşturma bulunan illere gönderilmelerine karar verildi. Diğer 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

