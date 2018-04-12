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FETÖ’den 44 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün ’gaybubet evleri’nde saklanan firari şüphelilere yönelik 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınanların 44’ü tutuklandı.Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin İzmir, Uşak, Denizli ve Manisa’da FETÖ’nün firari şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 89 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün ’gaybubet evleri’nde saklanan firari şüphelilere yönelik 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınanların 44’ü tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin İzmir, Uşak, Denizli ve Manisa’da FETÖ’nün firari şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 89 kişi gözaltına alınmıştı. Polis sorgusu sonrasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 44’ü tutuklandı. 45 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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