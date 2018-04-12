FETÖ’den 44 kişi tutuklandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün ’gaybubet evleri’nde saklanan firari şüphelilere yönelik 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınanların 44’ü tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerin İzmir, Uşak, Denizli ve Manisa’da FETÖ’nün firari şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 89 kişi gözaltına alınmıştı. Polis sorgusu sonrasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 44’ü tutuklandı. 45 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor
Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum