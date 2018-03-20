FETÖ’den 46’sı polis 47 kişinin yargılanmasına devam edildi

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 46’sı polis 47 kişinin yargılandığı karar duruşması yarına ertelendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 45’i tutuklu, 1’i öğretmen 46’sı polis ve polis müdürlerinden oluşan 47 kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanık sayısı fazla olduğu için Samsun Adlisi Konferans Salonunda yapılan yargılanmada sanıklar son savunmalarını yaptılar. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması sabahtan akşama kadar devam etti ancak bazı sanıkların son savunmalarını yapmaları için akşam olunca duruşma yarına ertelendi. Savunmaları alınan polis memurları ve polis müdürleri kendilerini savunarak sağlık sorunları ve suçsuz olduklarını dile getirip beraatlerini ve tahliyelerini talep ettiler. Duruşma yarına ertelendi.

Öte yandan, 1’i öğretmen 106’sı polis 107 sanıklı olan bu dava 8 Aralık’ta görülmüş, 21 polis 1 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 38 polis beraat etmiş, dosyadan ayrılan 1’i öğretmen 46’sı polis 47 kişinin dava dosyası ayrılmış ve duruşma bugüne ertelenmişti.