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FETÖ’den adliyeye sevk edilen 3 kişi Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 3’ü adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 3’ü adliyeye sevk edildi. Zanlılar Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 3’ü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında Adli Kontrol Kararı verildi.

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